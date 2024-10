Nice segura a pressão, empata e tira o PSG da liderança do Francês

O Paris Saint-Germain perdeu a oportunidade de seguir na liderança do Campeonato Francês e ficou no empate, por 1 a 1, com o Nice, no Allianz Riveira, neste domingo (6). Ali Abdi abriu o placar na primeira etapa, enquanto Nuno Mendes deixou tudo igual no segundo tempo. Com o resultado, o PSG foi a 17 pontos, a dois do líder Monaco, enquanto os donos da casa somam 9, em nono.

Na próxima rodada, a equipe parisiense mede forças com o Strasbourg, dia 19 (sábado), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes. Além disso, o Nice joga no dia seguinte, às 12h (de Brasília), diante do Nantes, no La Beaujoire.