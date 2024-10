Luiz Henrique será ouvido em CPI da Manipulação de Jogos

Atleta do Botafogo recebeu transferências bancárias de primo e tio de Paquetá, jogador investigado por suspeita de manipulação de resultados

O senador Jorge Kajuru, presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, protocolou um pedido para ouvir Luiz Henrique, atacante do Botafogo. O pedido se baseia em suspeitas levantadas pela investigação da Federação Inglesa (FA), conforme reportagens divulgadas pelo site UOL.

A CPI tem como objetivo esclarecer questões relacionadas à manipulação em apostas esportivas, e a oitiva de Luiz Henrique pode ser crucial para as investigações. É interessante notar que Jorge Kajuru, além de senador, é também um jornalista esportivo. O relator da CPI no Senado é Romário, ex-jogador e atual presidente do America-RJ, o que adiciona um contexto interessante ao processo.

Detalhes do Requerimento

No requerimento, o senador Jorge Kajuru menciona que Luiz Henrique recebeu transferências bancárias totalizando R$ 40 mil de Bruno Tolentino e Yan Tolentino, relacionados ao período em que atuou pelo Betis, da Espanha, e recebeu amarelos. Vale lembrar que Bruno e Yan são parentes de Lucas Paquetá, jogador investigado por envolvimento em suposto esquema de manipulação de resultados.