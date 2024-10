Lazio vira sobre o Empoli e acirra briga pela ponta do Italiano

A Lazio sofreu, mas virou e venceu o Empoli por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, neste domingo (6). Esposito abriu o placar, enquanto Zaccagni e Pedro deram números finais. Esta foi apenas a primeira derrota do time visitante no Calcio 2024/2025.

Com o resultado, a Lazio pulou para a quarta colocação, com 13 pontos, a mesma da Juventus, que leva a melhor no saldo de gols: 9 a 3. Os dois primeiros colocados são Napoli (16) e Internazionale de Milão (14). O pelotão da frente tem ainda Udinese (13) e Milan (11), mas os rubro-negros ainda jogam na rodada. Já o Empoli está em nono, com dez pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Empoli abriu o placar aos 9, quando Pezzela cruzou na medida para Esposito fazer de cabeça. A Lazio cresceu na partida, teve algumas boas oportunidades e chegou ao empate aos 48: Nuno Tavares cruzou, e Zaccagni empatou, também de cabeça. Esta foi a quinta assistência do lateral português na competição, líder no quesito no Italiano.