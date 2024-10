Juventus, com homenagem a Bremer, tropeça no Italiano

Zagueiro brasileiro que se machucou e perderá a temporada foi lembrado no 1 a 1, em Turim, com o Cagliari

Dois gols de pênalti, ambos marcados após o juiz ir ao VAR e bem polêmicos, definiram o empate em 1 a 1 entre Juventus e Cagliari, neste domingo (6/10), pela sétima rodada do Campeonato Italiano. O duelo ocorreu na arena da Juve, em Turim. O time da casa saiu na frente com Vlahovic no primeiro tempo. Na comemoração, os jogadores da Juventus homenagearam Bremer. Afinal, o zagueiro brasileiro, também da Seleção, sofreu grave lesão no joelho e perderá a temporada. No entanto, na etapa final, aos 42 minutos, Marin deixou tudo igual.

A Juventus, que levou seu primeiro gol na competição, soma o quarto empate em sete jogos e está em 4º lugar, com 13 pontos. O Cagliari também tem 13 pontos, em 16º lugar, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo: Juventus na frente

A Juventus foi muito superior no primeiro tempo, perdendo uma série de oportunidades, com três delas parando nas defesas do goleiro Scuffet, o melhor em campo. Porém, a equipe da casa conseguiu ir para o intervalo em vantagem graças a um gol polêmico. Após um cruzamento na área, o zagueiro Gatti, que foi ao ataque, cabeceou e o zagueiro do Cagliari, Luperto, subiu com ele, caindo desequilibrado. A bola bateu em sua mão. O VAR chamou o juiz, que considerou realmente ser penalidade. Vlahovic cobrou, fez 1 a 0 e foi comemorar o gol com os companheiros em homenagem a Bremer, mostrando a camisa do zagueiro brasileiro para as câmeras