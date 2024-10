Jogador brasileiro perde recurso em ação contra o Barcelona

De acordo com a última decisão, a multa que o clube da Catalunha deve pagar ao atleta hoje no Bragantino é de 731 mil euros (R$ 4,3 milhões). A saber, o processo que Matheus tem contra seu ex-clube alegava que ele teve contrato rescindido, em 2021, sem qualquer justificativa clara.

O meio-campista Matheus Fernandes, autor de ação movida contra o Barcelona, sofreu uma derrota na justiça espanhola. Mais especificamente, no Tribunal Supremo da Espanha.

“(O Barcelona) afirma que o baixo rendimento percebido fez com que tenha participado de poucos jogos, não tendo assumido o papel de jogador de elite para o qual foi contratado, nem atingido as expectativa que justificaram a contratação (…) por falta de envolvimento e desinteresse em treinar.”

Por parte da representação catalã, a defesa apontou que houve um caráter de frustração entre a expectativa da contratação e o efetivo rendimento. Com a garantia, nesse sentido, de que a decisão por encerrar o acordo houve claro elemento técnico:

Contudo, em junho de 2023, o Barcelona conseguiu a diminuição considerável do valor para os atuais 731 mil euros. Assim, a equipe jurídica do atleta de 26 anos tentou apelar para a maior instância do sistema legal espanhol, mas não obteve sucesso.

