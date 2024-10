Fluminense terá dez dias para esvaziar Departamento Médico na Data Fifa

Em meio ao intenso calendário do futebol brasileiro, os treinadores sonham em ter tempo para recuperar jogadores e fortalecer seu estilo de jogo. Assim, nesta reta final de temporada, o Fluminense terá pelo menos dez dias para tentar esvaziar o Departamento Médico e chegar mais forte na luta contra o rebaixamento.

Afinal, a equipe tem tido desfalques importantes, sobretudo no sistema defensivo. Desde que retornou ao clube carioca, Thiago Silva tomou conta da zaga, com experiência e qualidade, e contribuiu diretamente para a arrancada logo após a chegada do técnico Mano Menezes.

O defensor, inclusive, sentiu dores no calcanhar do pé esquerdo e atuou no sacrifício na eliminação da Libertadores para o Atlético-MG na Arena MRV. Logo depois, não esteve em campo diante de Atlético-GO e Cruzeiro e trabalha para voltar contra o Flamengo, dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Maracanã.