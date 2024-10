Fernando Gago garante não ter oferta do Boca Juniors

Em entrevista dada no último sábado (5), Gago assegurou que não houve nenhuma oferta de caráter formal para ele. Não apenas de caráter direto como também contatos para pessoas no seu entorno.

Nos últimos dias, o técnico Fernando Gago é o nome mais forte para assumir o comando técnico do Boca Juniors. Todavia, o profissional atualmente no Chivas deu entrevista que aponta justamente para o sentido contrário.

As palavras de Fernando Gago foram ditas logo depois do revés diante do Atlas, por 3 a 2, pela 11ª rodada do Apertura 2024 no Campeonato Mexicano. Com isso, o profissional de 38 anos garante que não pretende romper o acordo vigente. Entretanto, tendo a ciência que uma sequência ruim de resultados pode levar a sua demissão no clube de Guadalajara.

“Ninguém entrou em contato comigo. Não tive contato com ninguém de nenhum clube. Foi gerado um boato muito forte e a verdade é que isso não aconteceu, nem comigo nem com as pessoas ao meu redor. Tenho contrato com o clube (Chivas), não me fizeram nenhuma oferta”, disse Gago, agregando:

“Tudo pode acontecer no futebol. Hoje, perdemos. Se perdemos cinco jogos, talvez eu não esteja mais aqui. Talvez, eu fique aqui por sete anos. Eu sempre vivo o dia de hoje. Não sei por que esse boato se espalhou e tento ficar longe do que está sendo dito diariamente.”