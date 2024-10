Fabrício Bruno é convocado para o lugar de Éder Militão

O técnico Dorival Júnior precisou fazer mais uma alteração na convocação para os jogos contra o Chile, na quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, foi chamado para o lugar de Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha.

Andreas Pereira é convocado para o lugar de Vini Jr

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Éder Militão deixou o jogo do Real Madrid no sábado (5), pelo Campeonato Espanhol, com dores musculares na coxa esquerda. O jogador foi submetido a exames neste domingo (6), em São Paulo, que constataram uma lesão muscular pequena. Dessa forma, não tinha condições de atuar nos dois jogos do Brasil.