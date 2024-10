Em viés de alta no Brasileirão, Inter celebra poderio ofensivo sob a direção de Roger Machado

Colorado anotou 25 gols nos 14 jogos em que o técnico Roger Machado esteve à frente do time do Beira-Rio, novo integrante do G6 do campeonato Crédito: Jogada 10

Ao arrancar um empate com o Corinthians no último sábado (6), fora de casa, o Inter embala uma sequência bastante positiva na atual temporada. Afinal, são nove partidas sem saber o que é derrota. O melhor momento da equipe em 2024 se deve, em grande parte, à performance do setor ofensivo desde que o técnico Roger Machado chegou ao Beira-Rio. Embalado pela campanha de recuperação após um começo pouco empolgante, o Colorado destacou, por meio de publicação em suas redes sociais, sua fase artilheira no Campeonato Brasileiro.