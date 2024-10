Em tarde de brasileiros, Porto bate o Braga e segue na cola do Sporting

Galeno e Pepê marcam os dois gols da vitória e colocam os Dragões a três pontos do líder do Campeonato Português

O Porto fez o ‘dever de casa’, no Estádio dos Dragões, e bateu o Braga por 2 a 1, neste domingo (6), pelo Campeonato Português. Galeno abriu o placar, ainda no primeiro tempo, de pênalti. Na etapa final, Roger Fernandes fez um golaço, enquanto Pepê ampliou o placar. Com o triunfo, os donos da casa, agora, somam 21 pontos, a três do líder Sporting, enquanto o Braga segue com 14, em sexto.

Na sequência da competição, os visitantes medem forças com o Farense, dia 27, às 12h30, no Estádio Municipal. Os Dragões, por sua vez, visitam o AVS no dia seguinte, às 17h30, no Vila das Aves.

VAR em ação

No primeiro lance de perigo da partida, Sami avançou em direção à área. Assim, o jogador driblou o marcador e abriu o placar para o Porto. No entanto, o árbitro João Pinheiro interrompeu a comemoração para analisar o lance no VAR e assinalar falta na jogada.