Corinthians goleia Adiffem e vence a primeira na Libertadores Feminina

Após empatar na estreia, as meninas do Corinthians não tomaram conhecimento do Adiffem, da Venezuela, e aplicaram uma goleada por 8 a 0, no Arsenio Erico, no Paraguai. Yasmim, Gabi Zanotti (2), Eudimilla (3), Juliana Ferreira e Duda Sampaio anotaram os tentos do triunfo. Agora, o Timão soma 4 pontos e assume, de forma momentânea, a liderança do Grupo A. O adversário conheceu seu segundo revés e ainda não venceu no torneio

Na próxima rodada do Grupo A, o Timão encara o Libertad, também no Arsenio Erico, na quarta-feira (9), às 17h30 (de Brasília). A equipe venezuelana, por sua vez, mede forças com o Boca Juniors, no mesmo dia e horário, no Carfem.