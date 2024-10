Chelsea e Nottingham empatam em jogo insano

No Stamford Bridge, em Londres, Blues, com um a mais, ficam no 1 a 1 neste jogo com grandes chances para os dois lados

Em jogo muito quente, com lances viris e os times buscando o ataque, Chelsea e Nottingham Forest ficaram no 1 a 1 na manhã deste domingo (6/10), pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O time visitante foi guerreiro e conseguiu suportar a pressão. Principalmente depois dos 33 minutos do segundo tempo, quando teve Ward-Prowse expulso e viu seu goleiro, Sels, se tornar o melhor em campo. O Nottingham saiu na frente com Chris Wood no início do segundo tempo. Mas Madueke empatou quase em seguida.

Enquanto o Chelsea sustenta o quarto lugar (zona da Champions) com 14 pontos, o Nottingham, que faz início de campeonato muito bom, ocupa a nona posição, com nove pontos. Bem mais eficaz do que nas duas temporadas passadas, quando penou para se sustentar na elite inglesa.

Primeiro tempo: lá e cá

O primeiro tempo foi intenso. O Nottingham teve a estratégia de, ao recuperar a bola, partir rapidamente para o ataque e chutar a gol. Com apenas 35% de posse, finalizou nove vezes, o mesmo número do Chelsea, e esteve perto do gol em pelo menos dois lances. No entanto, o Chelsea foi superior, criando três chances claras, sendo a melhor delas no fim da etapa, quando uma espirrada bateu na trave, rolou pela linha do gol e foi parar nas mãos do goleiro belga Sels.