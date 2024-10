Bundesliga: em jogo maluco, Bayern empata com o Frankfurt

Bávaros voltam à liderança do Campeonato Alemão, mas sofrem gol de empate já nos acréscimos da etapa final

O Bayern de Munique tropeçou mais uma vez na temporada. Em jogo maluco de seis gols, neste domingo (6), os Bávaros ficaram no 3 a 3 com o Frankfurt, no Deutsche Bank Park, em jogo pela sexta rodada da Bundesliga.

O Eintracht, por sua vez, chega à sete jogos sem perder na temporada. Kim Min-Jae, Upamecano e Olise fizeram os gols do time de Vincent Kompany. Já pelo Eintracht, o artilheiro da Bundesliga, Marmoush marcou duas vezes; Ekitike também deixou o dele.

