Após jogo 300, Gabi recebe elogios de amigo e chefe Filipe Luís

Atacante está em fim de contrato e não marca há três meses, mas Gabi está em alta com o técnico do Flamengo

O atacante Gabigol passou em branco na vitória de 2 a 0 do Flamengo sobre o Bahia. No entanto, após a partida, recebeu muitos elogios do amigo, ex-companheiro e agora seu técnico Filipe Luís. O novo comandante do Fla, aliás, enalteceu a aplicação tática do camisa 99 no duelo na Fonte Nova.

“Eu conheço o Gabriel. Muito bem. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo. Ele fez tudo que pedi. Jogador tem fase melhor e pior”, comentou Filipe Luís.

Filipe e Gabriel jogaram juntos no Flamengo entre agosto de 2019 e dezembro do ano passado. O agora treinador do Fla, portanto, conhece Gabi como poucos. Por isso, afirma: o atacante vai voltar a balançar as redes. O último gol foi na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, no dia 20 de julho.