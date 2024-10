Andreas Pereira é convocado para o lugar de Vini Jr

Atacante do Real Madrid lesionou-se neste final de semana e é substituído por meia do Fulham; veja como fica a lista da Seleção Brasileira

Assim, o atleta de 28 anos ficará à disposição do treinador Dorival Júnior para os duelos contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, ambos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Andreas Pereira está com 28 anos e já disputou oito partidas pela Seleção Brasileira. Inclusive, ele representou o Brasil na Copa América deste ano.

O Brasil precisa das vitórias para não voltar a se complicar nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção está em quinto lugar, com 10 pontos, apenas um a mais do que o Paraguai, sétimo lugar e primeiro fora do G6 (o sétimo jogará a repescagem mundial).

Veja os convocados:

GOLEIROS