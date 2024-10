Zubeldía projeta muita dificuldade por vaga na Libertadores: ‘Não vai ser fácil’

“O Brasileirão é tratar de tirar vantagem de pequenas coisas. Não há muita diferença entre um time e outro. Todos jogamos por algo. Possivelmente, os locais sempre têm vantagem leve, mas vamos corrigir portas para dentro, conversar. Serão difíceis os jogos para terminar o campeonato. Claro que temos que melhorar, claro que temos que corrigir coisas. Claro. De jogo a jogo, temos que corrigir e melhorar, sem mistério”, disse Zubeldía.

Com o resultado, o São Paulo permaneceu com 47 pontos e na quinta colocação. Contudo, agora está a quatro pontos do Flamengo, que abre o G-4. Os quatro melhores do Brasileirão vão à fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto e o sexto jogam as fases preliminares.

“Queremos classificar à Libertadores. As críticas vêm porque saímos nas quartas de final. Não tenho problema com as críticas, mas fomos bem na Libertadores. Estamos fazendo todo o esforço no Brasileirão. Não vai ser fácil”, finalizou o treinador.