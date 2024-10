Weverton afirma que Palmeiras vai brigar até o fim e comenta convocação

Alviverde não saiu do empate com o Bragantino, neste sábado (5) em Bragança Paulista, pelo Brasileirão, mas goleiro acredita no título Crédito: Jogada 10

O Palmeiras segue na caça ao Botafogo, mas neste sábado (5) viu a diferença aumentar de um para três pontos. Afinal, o time carioca fez sua parte, vencendo o Athletico, enquanto o Alviverde, com o goleiro Weverton convocado, empatou em Bragança Paulista contra o time da casa. Aliás, no final do duelo, o goleiro palmeirense comentou sobre o jogo e, principalmente, a disputa pelo título do Brasileirão. "Acho que o jogo foi bem disputado, com chances para os dois lados, e não precisava dessa confusão no final. O Palmeiras fará o que sempre faz: lutar até o fim, brigar enquanto houver chance e esperança. Compitamos e acreditar até o último instante. A distância aumentou um pouco, mas lutamos até o fim. Tivemos oportunidades de sair com a vitória, mas infelizmente não veio. Isso é futebol. Agora, precisamos descansar e voltar focados na próxima partida, procurando vencer e seguir na perseguição. Lutemos até o fim, e quem sabe, no final, possamos ser premiados pelo nosso esforço", afirmou Weverton.

Convocado pela vez para a Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Jr, Weverton falou sobre o momento e a nova oportunidade com a amarelinha. "É um privilégio vestir a camisa da seleção. Isso é fruto do meu trabalho, do que venho fazendo na competição. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, e aos meus companheiros, que sempre me apoiam. O Rogério, o Tales e todos os outros são fundamentais. Eles sempre me incentivam a manter o sonho de estar na seleção, e hoje estou colhendo os frutos desse trabalho", disse o goleiro, que completou: