Vini Jr faz golaço na vitória do Real Madrid

Valverde e Vini Jr marcaram e o Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0, neste sábado (5/10), pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Vitória merecida diante de um rival que buscou o jogo e que teve boas oportunidades em contra-ataques para também balançar a rede. Vini fez uma de suas melhores partidas na temporada. Afinal, mandou bem tanto jogando na sua especialidade, pela esquerda quase um ponta, como centralizado perto da área. Foi nessa função que chutou uma bomba para fazer belíssimo gol. No fim do jogo Vini, sentindo o ombro direito, foi substituído por Arda Güller. Já Carvajal nos acréscimos, sofreu lesão no joelho direita, após uma dividida, e saiu de maca aos prantos. Mas corre risco de perder a temporada.

Real e Barça na briga pela ponta

Com os três pontos, o Real Madrid, que é o atual campeão de La Liga, segue próximo do líder Barcelona. Afinal, tem os mesmos 21 pontos dos Catalães. Porém, o maior rival ainda não jogou na rodada. Neste domingo, vai até o País Basco enfrentar o Alavés. Já o Villarreal, que faz ótima temporada, está em terceiro lugar com 17 pontos.