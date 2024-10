Vasco vence Flamengo na Gávea e abre vantagem na final do carioca Sub-20

Cruz-Maltino, que é o atual campeão marca com GB e Bruno Lopes, faz 2 a 1 e terá vantagem do empate em São Januário

O Vasco foi até a Gávea neste sábado (5) e derrotou o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-20. O Cruz-Maltino venceu por 2 a 1 e, no jogo de volta, poderá empatar para garantir o título.

Aliás, Cruz-maltino abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, GB tirou o zero do placar. Assim, o Mengão buscou o empate na segunda etapa, com Felipe Teresa. Por fim, Bruno Lopes acertou belo chute e desempatou, dando a vantagem para o Vasco.

