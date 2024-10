Sporting vence o Casa Pia e segue 100% no Português

Além da liderança, o Sporting Lisboa tem o melhor ataque (27 gols) e a melhor defesa (2 gols). Naturalmente, a equipe comandada por Rúben Amorim tem o melhor saldo da competição. Caso confirme o título, os leões serão campeões pela 21ª vez, a segunda seguida, mas apenas a quarta vez no Século XXI. O Benfica, com 38, é o maior vencedor, seguido do Porto (30).

Com o resultado, o Sporting lidera com folgas a competição. São 24 pontos em oito jogos, seguido de longe por Porto (18) e Benfica (16), que ainda jogam na rodada. O Santa Clara, com 15, fecha o G4. O Casa Pia, por sua vez, está em 11º, com oito pontos. O Campeonato Português, vale lembrar, tem 34 rodadas.

Doce rotina! O Sporting Lisboa venceu o Casa Pia por 2 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Português. Os gols foram marcados por Daniel Bragança e Gyokeres, de pênalti, um em cada tempo, na casa dos leões.

Um brasileiro foi titular no duelo: o atacante Cassiano, do Casa Pia. No Brasil, ele passou por Avaí, Internacional, Goiás, Fortaleza, Criciúma, Santa Cruz, entre outros. Ele acabou substituído no decorrer da partida por outro brasileiro: Pablo Roberto, que defendeu Remo, Bahia, Vila Nova e Portuguesa-RJ no Brasil. Pelo lado dos mandantes, Bruno Ramos, que se profissionalizou em Portugal, sequer saiu do banco do Sporting Lisboa.

Na próxima rodada, o Sporting Lisboa visita o Famalicão. No entanto, a partida será realizada apenas no dia 26 de outubro. Até lá, o time da capital portuguesa terá uma pausa imposta pela Data-Fifa, terá um compromisso pela Taça de Portugal e outro pela Champions League. Já o Casa Pia recebe o Nacional no dia 25 deste mês.

