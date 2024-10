São Paulo é derrotado para o Cuiabá em noite de golaços

O São Paulo, em uma péssima atuação, perdeu para o Cuiabá por 2 a 0 neste sábado (5/10), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado construiu o placar ainda no primeiro tempo com duas pinturas. O primeiro em um gol de bicicleta do zagueiro Bruno Alves. Depois, Clayson acertou lindo chute colocado para dar números finais ao marcador. Assim, o Tricolor não conseguiu entrar no G-4, enquanto o time do centro-oeste ainda vê esperanças na luta contra o rebaixamento.

Tabela e próximos compromissos

O São Paulo estacionou na quinta colocação com 47 pontos e ficou a quatro do Flamengo, que abre o G-4. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Vasco, no Brinco de Ouro, em Campinas. Já o Dourado segue na penúltima colocação com 26 pontos e está mais próximo do Fluminense, primeiro time fora do Z-4. No próximo embate, o Cuiabá enfrenta o Atlético-GO, fora de casa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cuiabá domina o primeiro tempo

O Cuiabá dominou por completo a primeira etapa. Logo com três minutos de jogo, o Dourado já estava na frente. Após cobrança de falta, Pitta escorou de cabeça e Bruno Alves emendou uma linda bicicleta para fazer um golaço e inaugurar o placar. Por outro lado, o São Paulo sentiu o tento sofrido e não conseguia criar jogadas. Tanto que o primeiro chute do Tricolor Paulista no jogo veio acontecer após 35 minutos de embate. Afinal, Sabino arriscou de muito longe e mandou para fora. Assim, o time da casa controlava as ações e conseguiu ampliar o marcador. Após vacilo enorme de Bobadilla, Lucas Fernandes roubou a bola e rolou para Clayson acertar lindo chute e fazer 2 a 0. Os comandados de Zubeldía ainda tiveram uma outra chance com Luciano, que finalizou fraco. Contudo, o Cuiabá construiu a vitória já na etapa inicial e com muito mérito.