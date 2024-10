Saka arrasa e garante a vitória de virada do Arsenal

Atacante deu duas assistências e fez um gol no 3 a 1 dos londrinos sobre o Southampton, no Emirates

Não foi nada fácil. Mas o Arsenal conseguiu virar para cima de um de seus mais tradicionais fregueses. Neste sábado (5/10), no Emirates Stadium, fez 3 a 1 no Southampton. E todo crédito para Saka. Neste duelo com gols apenas no segundo tempo, o Southampton saiu na frente com o português Mateus Fernandes. Mas aí Saka apareceu. Fez as jogadas para os gols de Havertz e do brasileiro Gabriel Martinelli, e fez o seu, fechando o placar em 3 a 1.

Assim, o Arsenal chega aos 17 pontos. Divide o segundo lugar com o Manchester City. Está atrás apenas do Liverpool (18 pontos). O Southampton tem apenas um ponto, em penúltimo lugar. E segue com a sua sina diante dos Gunners: jamais venceu o rival como visitante. São 8 empates e 17 derrotas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo: Arsenal em cima

Arsenal dominou totalmente o Southampton na etapa inicial, com 70% de posse de 13 finalizações a 2. Jorginho, Sterling e Partey conseguiram finalizações de fora da área, já que o Southampton fechava bem a proximidade do gol. Assim, apesar do domínio e muitos chuveirinhos, o Arsenal não conseguiu sucesso no primeiro tempo.