RB Bragantino e Palmeiras não saem do zero em Bragança Paulista

Equipes fizeram um duelo movimentado no Nabi Abi Chedid, mas não conseguiram balanças as redes e ficaram no empate

RB Bragantino e Palmeiras não saíram do zero a zero neste sábado (5/10), no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi muito equilibrada, com chance para as duas equipes, mas ninguém conseguiu vazar o sistema defensivo adversário. Com o resultado, o Massa Bruta caiu para 13° colocação, com 34 pontos, enquanto o Verdão chegou aos 57 pontos e viu o líder Botafogo aumentar a diferença na rodada.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o RB Bragantino vai até Salvador, encarar o Vitória, no Barradão. Já o Palmeiras também atuará como visitante, mas em Caxias do Sul, onde encara o Juventude, no Alfredo Jaconi.