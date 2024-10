Nice x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Time da capital vai ao estádio Allianz Riviera para enfrentar o Nice. A missão é manter a invencibilidade e recuperar a liderança no Francês Crédito: Jogada 10

O PSG enfrenta o Nice, neste domingo (6/10), às 15h45 (de Brasília), na Allianz Riviera, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain atualmente é o segundo colocado da Ligue 1, com 16 pontos, três atrás do Monaco, que já jogou nesta rodada. O PSG segue invicto na competição. Já os donos da casa estão com oito pontos, no meio da tabela em nono lugar. Onde assistir A partida terá a transmissão do canal Cazé TV, no YouTube e no streaming da Amazon Prime Vídeo a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega o Nice O início de campanha do Nice na Ligue 1 é marcado pela oscilação. Afinal, nos seis jogos, a equipe de Franco Haize acumula duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O rendimento na Liga Europa é semelhante, já que conta com um revés, além de um empate até aqui. Para este jogo, os desfalques são laborde e Bard, ambos machucados. Como chega o PSG A equipe da capital francesa ainda não sabe o que é derrota no campeonato francês, com quatro vitórias consecutivas. Em seguida, o tropeço veio para o Reims, fora de casa, na quinta rodada. Apesar disso, já se recuperou com novo triunfo sobre o Rennes. Com isso, no duelo com o Nice, o seu principal objetivo é manter a invencibilidade, a liderança. Assim como o bom início na competição nacional. Em contrapartida, na Liga dos Campeões, o desempenho vem sendo mais irregular. Afinal, venceu o Girona na estreia, mas sofreu uma derrota para o Arsenal, em seu último compromisso.

Para este compromisso, o técnico espanhol Luis Enrique tem apenas uma dúvida no ataque. No caso entre o seu compatriota Asensio e o coreano Lee Kang In. Por outro lado, o zagueiro Kimpembe, o lateral-esquerdo Lucas Hernández e o atacante Gonçalo Ramos continuam sendo desfalques, já que estão entregues ao departamento médico. Posteriormente, Luis Enrique projetou o próximo duelo e frisou a necessidade atenção em seu próximo compromisso. ”O Nice mudou de treinador neste verão. Franck Haise é alguém reconhecido, com uma forma de jogar muito clara. Depois da derrota em Roma, penso que eles vão querer reagir amanhã contra nós. É um adversário de alto nível, com muita marcação, qualidades no ataque e na defesa. Será um jogo difícil para nós e para eles e veremos como faremos”, esclareceu o treinador do Paris Saint-Germain.