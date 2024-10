Nacional x Benfica: onde assistir, escalações e mais

Na caça ao líder, o Benfica visita o Nacional neste domingo (6), às 14h (de Brasília), na Ilha da Madeira, pela 8ª rodada do Campeonato Português. O time comandado por Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, é o terceiro colocado. Portanto, é o favorito no confronto diante do modesto adversário, que soma apenas cinco pontos em sete partidas.

Veja a classificação do Campeonato Português!

Onde assistir

O jogo terá transmissão na plataforma de streaming Disney + (apenas para o plano Premium).