Juventus x Cagliari: Onde assistir, escalações e arbitragem

Partida deste domingo (06) é válida pela sétima rodada do Campeonato Italiano; Juventus é a única equipe que ainda não sofreu gols no Scudetto

A Juventus recebe o Cagliari pela sétima rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar às 07h30 (horário de Brasília), na Juventus Stadium. Os donos da casa entram pensando na liderança, enquanto os visitantes precisam dos três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.

Como chega a Juventus

A Velha Senhora está em quarto lugar, com 12 pontos. A Juventus encontra-se em atrás do Napoli (16); Internazionale de Milão (14) e Udinese (13), que já jogaram na rodada. Milan e Torino, ambos com 11, completam o grupo de cima. Os rossoneros, porém, ainda não entraram em campo neste final de semana.

Para esta partida, a Juventus aposta no sólido setor defensivo, o único que ainda não sofreu gols na competição. NO entanto, o time comandado pelo brasileiro Thiago Motta não poderá contar com Adzic, Bremer, Gonzalez, Milik e Weah, machucados, além de Pogba, que ainda cumpre suspensão por doping.

Como chega o Cagliari

A equipe do Sul da Itália está em 16º, com cinco pontos e apenas uma vitória em seis partidas. Só há um desfalque: o volante Prati, lesionado. O time tem o segundo pior ataque da competição, com apenas quatro gols marcados.