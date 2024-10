Gabigol, contra o Bahia, chega a 300 jogos pelo Flamengo

Atacante deve atingir meta expressiva com a camisa rubro-negra em confronto com o Bahia, neste sábado (05/10), na Fonte Nova

O jogador está na sexta temporada pelo time da Gávea e até aqui foram 12 títulos conquistados, com destaque para o bicampeonato da Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2022. Bem como o tetracampeonato carioca. Em 299 jogos pelo Flamengo são 182 vitórias, 60 empates e 57 derrotas. Marcou 157 gols. Gabigol é o sexto maior goleador, atrás de Zico (508), Dida (254), Henrique (213), Pirillo (208) e Romário (204).

A relação de Gabigol no Flamengo é, no geral, de idolatria. Isso porque ele esteve presente nas últimas grandes conquistas da equipe em temporadas passadas. Tal relacionamento deve ganhar um ingrediente especial, já que o atacante está próximo de alcançar a marca expressiva de 300 jogos pelo Rubro-Negro. Este feito deve ocorrer já neste sábado (05/10), no embate com o Bahia, às 18h30, na Arena Fonte Nova .

Gabigol em campo

Com a lesão de Pedro, Gabigol deve seguir como titular. Na teoria, o camisa 10 disputaria posição com Carlinhos. A expulsão do companheiro na derrota para o Grêmio contribuiu para que tivesse sequência. Além disso, ele conta com a aprovação do novo treinador, Filipe Luís, seu ex-companheiro de Flamengo.

Em sua coletiva de apresentação, o ex-lateral-esquerdo do Flamengo garantiu que vai tentar ajudar Gabigol a se recuperar. Não só ele como outros atletas que compõem o elenco. Aliás, tal cenário já parece ter surtido efeito, pois o atacante teve bom desempenho na estreia do novo comandante, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Desta forma, o camisa 10 conquistou confiança para ter sequência entre os 11 iniciais.

Queda de rendimento de Gabigol e crise na relação

Desde o final da última temporada, Gabigol caiu de rendimento e perdeu espaço no Rubro-Negro. Principalmente no comando de Tite, que chegou até a colocá-lo em jogos como um substituto de Arrascaeta e não no ataque. Simultaneamente, a boa fase de Pedro também contribuiu para deixar Gabigol em segundo plano.