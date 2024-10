Força da torcida e defesas de Fábio: veja os bastidores da vitória do Fluminense

Aos 44 anos, goleiro se destaca, mais uma vez, com excelente atuação e é uma das figuras mais importantes da reação do Tricolor

O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, depois de três derrotas consecutivas, e deixou, de forma momentânea, a zona de rebaixamento. Assim, no Maracanã, a equipe carioca bateu o Cruzeiro por 1 a 0, na última quinta-feira (3), com gol de Jhon Arias, para delírio da torcida.

Após a partida, o técnico Mano Menezes fez um discurso no vestiário e afirmou que a equipe foi madura para ficar com os três pontos em um jogo difícil. Além disso, o comandante salientou a importância da presença da torcida tricolor, que apoiou do início ao fim.

“É importante ter o torcedor do lado da gente. Mesmo que não esteja sendo do agrado do torcedor a forma que nós estamos jogando, como também não está agradando nós mesmos”, disse Mano Menezes