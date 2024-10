Flamengo volta a vencer sob o comando de Filipe Luís

Desta vez foi em cima do Bahia, em Salvador: 2 a 0. Time se consolida no G4. Ceni: 15 derrotas seguidas contra o Fla

Filipe Luis conseguiu a segunda vitória seguida no comando do Flamengo. No meio da semana passada, bateu o Corinthians pela Copa do Brasil. Neste sábado, 5/10, na véspera das eleições municipais, venceu o Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova, por 2 a 0, pelo Brasileirão. Assim, segue com voto de confiança da torcida. Afinal, com gols de Ayrton Lucas e de Alcaraz, de pênalti, e futebol convicente, mesmo sem tanto brilho, o Rubro-Negro vai consolidando a sua recuperação.

Com esta vitória, o Flamengo chega aos 51 pontos, em quarto lugar, Atrás de Botafogo (60), Palmeiras (57), Fortaleza (55). Mas o Rubro-Negro tem um jogo a menos do que o trio da frente. Mas o Bahia perde a chance de se aproximar da zona da Libertadores (no momento o G6). Está em sétimo lugar, com 45 pontos. E Rogério Ceni segue com a sua sina. Afinal, como técnico, o comandante – agora no Bahia – enfrentou o Flamengo 15 vezes. Perdeu todas.

Primeiro tempo: Flamengo na frente

O Flamengo conseguiu impor o seu toque de bola. Porém, tirando um passe de Gerson para Gabigol entrar livre e perder chance clara, quem ofereceu maior perigo nos primeiros 25 minutos foi o Bahia. Estava muito ativo nos chuveirinhos e perdendo chance de ouro numa cabeçada de Thaciano. Depois dos 30, o Mengo começou a fazer marcação alta. Assim, passou a ganhar algunas bolas perto da área. Aos, 34 abriu o placar em bela jogada de Arrascaeta para Wesley cruzar. Bruno Henrique chutou para defesa parcial de Marcos Felipe. Mas a bola ficou para Ayrton Lucas, livre, fazer 1 a 0.