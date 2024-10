Fiorentina x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Um clássico italiano encerra a sétima rodada do Scudetto, neste domingo (06). Afinal, Fiorentina e Milan medem forças às 15h45 (horário de Brasília), no Artemio Franchi, em Florença. As duas equipes estão de olho no G4 do Campeonato Italiano.

Onde Assistir:

Disney + Premium e CNN Esportes transmitem a partida

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira a classificação do Campeonato Italiano