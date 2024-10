Filipe Luís analisa atuação do Flamengo e exalta laterais-esquerdos: ‘Muita sorte de tê-los’

Técnico destaca postura rubro-negra, que mesmo correndo alguns riscos, atacou do início ao fim e ficou com os três pontos

No segundo jogo sob o comando do técnico Filipe Luís, o Flamengo teve uma difícil missão diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, porém conseguiu ficar com os três pontos. Assim, o Rubro-Negro se impôs e venceu por 2 a 0, com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz. Na coletiva, comandante analisou o desempenho, fora de casa, e exaltou a postura do elenco.

“Grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia e o Rogério Ceni. Corremos riscos em alguns momentos, mas é um risco que aceito correr. Quero que meu time pressione, que seja incômodo para o adversário. Não tenho dúvidas que o Bahia é o time mais difícil de se pressionar no Brasil. Time com meio-campo muito forte, a ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito. Mas é um time que joga muito bem com a bola. Para pressioná-los, claro que tem que correr riscos. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Foram jogos muito diferentes, parecidos nas estruturas. O Corinthians jogou no 4-4-2 losango no primeiro tempo, e o Bahia também joga num 4-4-2 losango, porém com uma saída a três com lateral-esquerdo baixo e com o Árias, lateral-direito, mais como ala. Isso torna muito difícil pressioná-los porque é um sistema que é simplesmente o antídoto do 4-4-2. Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto, mas como todos eles estão seguindo a mesma indicação e a mesma ideia e estão fazendo do jeito que estou pedindo, está havendo sincronia nos movimentos de pressão”, acrescentou.