Edinson Cavani renova acordo com o Boca Juniors

O experiente centroavante Edinson Cavani garantiu, contratualmente, mais dois anos de vínculo com o Boca Juniors . O acordo entre as partes se tornou oficial nesta semana através dos canais oficiais do Xeneize.

Entretanto, neste ano, o uruguaio assumiu papel de protagonismo no sistema ofensivo do Boca. Os números angariados até então demonstram bem isso. Enquanto ele fez 16 partidas com três gols no ano passado, são 27 compromissos em 2024 onde anotou 17 tentos.

