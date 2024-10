Dorival convoca Weverton, do Palmeiras, para a Seleção Brasileira

Goleiro do Palmeiras é chamado para as Eliminatórias no lugar de Alisson, do Liverpool, que sofreu lesão, neste sábado (05/10)

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, neste sábado (05/10), para os compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas diante do Chile e Peru. O arqueiro do Alviverde foi chamado para substituir Alisson, do Liverpool.

Alisson sentiu uma lesão na coxa em vitória dos Reds por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, pela Premier League também neste sábado e foi substituído no segundo tempo. Com isso, o departamento médico da Seleção buscou informações sobre o episódio junto ao clube inglês e teve a confirmação da lesão e incapacidade de recuperção a tempo para os jogos contra o Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago. e Peru, em Brasília, no dia 15.

Raio X de Weverton

Weverton já convocado para a Seleção Brasileira para disputar edições anteriores das Eliminatórias para os Mundiais de 2018 e 2022. Porém, atuou quatro vezes na última. Além de ter feito parte do grupo que esteve na Copa América de 2021 e Copa do Mundo de 2022, com um jogo em cada torneio. Já na Olimpíada de 2016 foi o titular e esteve em campo em seis oportunidades, seu único título pela Seleção Brasileira. Ao todo, foram dez jogos pelo time Canarinho até aqui.