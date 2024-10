Corinthians x ADIFFEM: onde assistir e escalações

A equipe comandada por Lucas Piccinato empatou na estreia na competição (0 a 0 com o Boca Juniors). Ainda assim, o time paulista é o favorito, afinal, venceu quatro vezes a competição desde 2017, incluindo a edição do ano passado. O Corinthians não tem desfalques para este confronto.

O time feminino do Corinthians encara a ADIFFEM (Academia Integral de Fútbol Femenino) neste domingo (6), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção (PAR).

Como chega a ADIFFEM

As venezuelanas têm todo o elenco à disposição. Na primeira rodada, a equipe perdeu de 1 a 0 para o Libertad. A primeira fase da Libertadores Feminina conta com 16 times, divididos em quatro grupos com quatro times cada. Todas as partidas da competição são no Paraguai, o país-sede deste ano. Assim, portanto, a disputa é em turno único. Os dois melhores avançam para as quartas de final.

CORINTHIANS X ADIFFEM

2ª Rodada da Libertadores Feminina

Data e horário: 6/10/2024, 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Arsenio Erico, em Assunção (PAR)

Corinthians: Nicole Ramos; Belinha, Érika, Mariza e Yasmim; Vitória Yaya, Victória Albuquerque e Duda Sampaio; Gabi Portilho, Millene e Jaque Ribeiro Técnico: Lucas Piccinato

ADIFFEM: Zhenia Liendo; Fabíola Solorzano, Bárbara Sandoval, Zulaycar Milano e Verónica Silva; Maryury Sánchez, Estefany Vizcuna e Diana Gonzalez; Mariannys Rodriguez, Jhoagny Contreras e Génesis Florez. Técnico: Ezequiel Briceño

