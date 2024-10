Com gol nos acréscimos, Mirassol bate Vila Nova em confronto direto pelo G4 na Série B

Com um gol nos acréscimos, o Mirassol derrotou por 1 a 0 o Vila Nova na noite deste sábado (5), no estádio Maião, em Mirassol, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro Negueba, que entrou na etapa final, anotou um golaço aos 50 minutos, para garantir o triunfo do Leão em confronto direto pelo G4.

Os times criaram poucas chances claras de gol, comprometendo, assim, a qualidade da partida. Até que o time paulista, na base da insistência e com um homem a mais em campo, viu Negueba balançar a rede. Após o gol, Fábio se descontrolou e levou o segundo cartão vermelho da equipe colorada. Alex Silva foi o primeiro expulso, aos 29 minutos da segunda etapa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O resultado coloca o Mirassol com 50 pontos, pulando para o terceiro lugar. Assim, o Sport, que ainda joga nesta rodada, cai provisoriamente para a quarta posição. Já o Vila Nova cai para o sexto lugar, estacionado nos 46 pontos.