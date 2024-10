Caíque fala sobre cãibras que o tiraram de campo na vitória do Grêmio: ‘Chega a ser engraçado’

O goleiro precisou ser substituído na partida contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão

O episódio preocupou os torcedores do Tricolor, mas após o fim da partida, Caíque falou sobre a situação e “culpou” o período parado pelo ocorrido. A última partida em que o goleiro tinha entrado em campo foi há quase dois meses, quando o Grêmio foi derrotado pelo Bahia, por 2 a 0.

Caíque foi o goleiro do Grêmio na vitória da equipe sobre o Fortaleza por 3 a 1 , na última sexta-feira (4), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, ainda na primeira etapa, o goleiro precisou ser substituído, já que sentiu cãibras nas duas panturrilhas.

O próximo desafio do Imortal é contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (9), em Belo Horizonte, em jogo adiado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o clube segue se distanciando da zona de rebaixamento, ocupando a 11ª posição, com 35 pontos.