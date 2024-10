Atlético-MG cede empate e Otávio desabafa: ‘Temos que aprender a jogar com vantagem’

O Atlético-MG empatou em 2 a 2 com o Vitória, na tarde deste sábado (5), na Arena MRV, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado saiu com gostinho de derrota, já que o Galo abriu 2 a 0 na primeira etapa e sofreu um apagão na segunda, deixando o time baiano igualar o placar. O volante Otávio criticou a postura do time na saída de campo.

“A gente faz um primeiro tempo com intensidade, podendo fazer três, quatro gols, e no segundo a gente poderia ter tomado três ou quatro gols. A gente tem que aprender a jogar com vantagem. Todas as vezes que a gente constrói resultado, a gente senta no resultado e começa a jogar com morosidade, perdendo bola, dando transição, isso é inaceitável”, disse o volante ao Premiere.

Com o resultado, o time mineiro se afastou ainda mais do G6 do Brasileirão, e agora ocupa a nona colocação, com 37 pontos. Ainda na entrevista, o camisa cinco destacou a importância da competição e o foco na busca por resultados nos próximos jogos.