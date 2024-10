Aston Villa x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Partida deste domingo (06) é válida pela sétima rodada do Campeonato Inglês

Aston Villa e Manchester United medem forças neste domingo (06) pela sétima rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar às 10h, no Villa Park. Pelo menos neste início de temporada, os times estão com ambições diferentes na Premier League.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão da Disney +.

Como chega o Aston Villa

A equipe de Birmingham acorda neste domingo (06) na quinta colocação, com 13 pontos, cinco atrás do líder Liverpool. O pelotão da frente conta ainda com o Manchester City (17), Arsenal (17) e Chelsea (16). Desses, apenas os Blues ainda não jogaram na rodada. O meia escocês McGinn é baixa confirmada para a partida.