Alavés x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Os donos da casa encontram-se em 11º, com 10 pontos. Eles devem ter todos os titulares à disposição para o duelo contra o Barcelona. No entanto, o lateral-direito espanhol Novoa e o volante sérvio Sedlar ainda são dúvidas no time comandado por Luis García.

Como chega o Barcelona Os catalães lideram a competição, com 21 pontos e sete vitórias em oito rodadas. O Barcelona é seguido de perto por Real Madrid (21) e Villarreal (17), que se enfrentaram neste sábado (05). O Atlético de Madrid, com 16, e que joga neste domingo, completa o G4.