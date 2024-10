Wendel Silva se surpreende com adaptação rápida no Santos: ‘Muito feliz’

Atacante chegou na janela de transferência no meio do ano e já virou titular absoluto do sistema ofensivo do Peixe

Anunciado no dia 19 de agosto, o centroavante Wendel Silva aparenta estar há muito tempo no Santos. Ele chegou na janela de transferência do meio do ano emprestado pelo Porto, de Portugal. Desde então, assumiu a titularidade e virou referência no setor ofensivo do Peixe. Contudo, o próprio jogador admitiu que não esperava uma adaptação tão rápida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Vim do futebol europeu, estou me adaptando muito bem e muito feliz. Ainda continuo me adaptando junto com o grupo e buscando o meu melhor futebol aqui. Eu não esperava ser tão rápida assim (a adaptação), fui pego de surpresa, mas fico feliz pelo meu momento e espero continuar assim”, disse, Wendel, para a SantosTV.