Vasco já teve 11 zagas diferentes; saiba qual é a ‘melhor’

Atualmente, Maicon e Léo formam o duo, mas falhas recentes do zagueiro canhoto fazem com que a torcida peça a utilização de João Victor, contratação mais cara da História do clube. Assim, Jogada10 filtrou todas as escalações do Vasco em 2024 para entender qual combinação gera os melhores resultados. Confira!

Sofrendo muitos gols na temporada, a zaga segue sendo um problema no Vasco. E uma das atuais discussões sobre a equipe cruz-maltina é exatamente sobre a dupla escalada no setor.

Maicon e Léo com baixo aproveitamento

A dupla utilizada contra o Atlético-MG, na última partida do Vasco no ano, na quarta (2), pela Copa do Brasil, teve Maicon e Léo juntos. Ambos formam, de longe, a dupla mais escalada no time no ano, com 21 partidas (excluindo amistosos), aliás.

Quando atuam juntos, porém, o aproveitamento não é alto. Apenas 40% dos pontos conquistados, com sete vitórias, quatro empates e dez derrotas ao todo. A segunda dupla mais utilizada é Maicon e João Victor, com seis partidas, mas empatado com o trio João Victor, Medel e Léo – o Cruz-Maltino utilizou esquema com três zagueiros em 12 ocasiões na temporada. O chileno, aliás, já até deixou o clube, como Capasso e Zé Vitor.

Dessa forma, juntos como dupla, Maicon e João Victor têm ótimo retrospecto. Afinal, em seis jogos foram quatro vitórias, um empate e uma derrota – 72% de aproveitamento. Eles também sofrem menos gols em média (1,0 por jogo) em relação à dupla formada por Maicon e Léo (1,14 p/j), aliás.