Vasco ainda tem dúvidas na escalação contra o Juventude

O Vasco deverá ter mudanças para enfrentar o Juventude, neste sábado (5), em São Januário. Ao encerrar a preparação do Cruz-Maltino para o duelo, em treino no CT Moacyr Barbosa, o técnico Rafael Paiva praticamente definiu o time que vai a campo. Sem dar muitas pistas, porém.

Segundo o portal “ge”, Sforza deve ser o substituto de Mateus Carvalho, expulso no empate contra o Cruzeiro, no último domingo (29). Na ponta direita, onde ainda não há titular oficial desde a lesão de Adson, é possível que Puma Rodríguez siga formando a dobra com o lateral Paulo Henrique. As outras opções são Jean David e Rayan.

