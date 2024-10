Union Berlin x Dortmund: onde assistir, escalações, arbitragem

Union Berlin e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, 5/10, pela sexta rodada do Campeonato Alemão. O jogo está programado para o Estádio Olímpico, às 10h30 (de Brasília). Enquanto o time da casa entra na rodada em nono lugar, com oito pontos, o Dortmund ocupa o quinto lugar, com dez pontos. Apesar de jogar fora de casa e enfrentar um time que está fazendo bom papel neste início de Alemão, o Dortmund é favorito. Entra motivado. Afinal, goleou o Celtic por 7 a 1 nao meio da semana, pela Champions.

Como chega o Dortmund

O principal desfalque do Dortmund para este duelo é o artacnate Adeyemi, com problema no tendão de Aquiles direito. Outra ausência certa é Reyna, ainda não recuperado de dores musculares. Resta saber se o atacante Malen se recuperou de um resfriado e poderá ser relacionado ou não. Mas seria apenas uma opção no banco. Afinal, a referência ofensiva será mais uma vez Guirassy.

“Vencemos muito bem na Champions. Afinal, um de 7 a 1 numa Champions não é um resultado qualquer. Mas temos de provar nosso valor a cada três dias. Enfim, neste sábado teremos mais um jogo complicado” disse o treinador Nuti Sahin.

UNION BERLIN x BORUSSIA DORTMUND

6ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 6/10/2024, 10h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Berlim (ALE)

UNION BERLIN: Ronnow; Doekhi, Vogt, Leite; Haberer, Schafer, Khedira, Rothe; Jeong, Hollerbach; Jordan. Técnico: Bo Svensson

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Couto, Anton, Schlotterbeck e Ryerson; Can e Gross; Gittens, Brand e Duranville; Guirassy. Técnico: Nuti Sahin

Árbitro: Tobias Reichel

Auxiliares: Christian Bandurski e Marcel Pelgrim

VAR: Tobias Stieler