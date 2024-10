Sporting x Casa Pia: onde assistir e escalações

Time lisboeta lidera o Português com 100% de aproveitamento. Sábado, portanto, é dia de manter o retrospecto fabuloso

Líder isolado do Campeonato Português, o Sporting volta a campo, neste sábado (4), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Casa Pia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O encontro é pela oitava rodada da competição.

Como chega o Sporting?

Atual campeão nacional e com 100% de aproveitamento nesta liga, o Sporting busca se manter com bons predicados e em lua de mel com a sua torcida. A equipe tem números arrebatadores até agora. Além das sete vitórias em sete compromissos, os Leões marcaram 25 gols e sofreram apenas dois.

Para o compromisso deste fim de semana, o técnico Rúben Amorim deve formar o seu time com: Israel; Debast, Diomande, Reis; Catamo, Morita, Hjulmand, Santos, Trincão, Araújo; Gyokeres.