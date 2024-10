Santos não terá mudanças e vai manter time base contra o Goiás

O Santos deu mais um passo nesta sexta-feira (4), na sua preparação para o duelo contra o Goiás. As equipes se enfrentam na segunda-feira (7), na Serrinha, às 21h, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fábio Carille não deve promover mudanças.

O treinador comandou um treino tático na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé e deve manter a base da equipe que está invicta há oito rodadas na competição. Além da parte tática, os jogadores titulares do Peixe trabalharam situações de bola parada, enquanto o restante do elenco realizou um treino técnico em campo reduzido.