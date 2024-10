Presidente do São Paulo nega ‘fritura’ de Zubeldía: ‘Super prestigiado’

Dessa maneira, o mandatário do São Paulo disse que Zubeldía não passa pelo processo de “fritura” nos corredores do clube.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, saiu em defesa do técnico Luis Zubeldía. O argentino passou a ser contestado pela torcida nas redes sociais após as eliminações do Tricolor nos torneios mata-mata, como Copa do Brasil e Libertadores.

Técnico do São Paulo foi ventilado no Boca Juniors

Em meio às críticas que vem sofrendo fora de campo, o treinador teve seu nome ventilado no Boca Juniors, que demitiu seu técnico no último fim de semana. Casares deixou claro ainda que o planejamento para 2025 conta com Zubeldía à frente do Tricolor.

“Zubeldía merece a nossa confiança, está super prestigiado, mas claro que futebol é dinâmico. Eu não vejo nenhum tipo de risco neste momento. Ele está trabalhando, foi para Cuiabá, está tudo normal. Eu me surpreendo com essa notícias. Agora, a avaliação do futebol é constante, toda segunda-feira nós fazemos uma avaliação da dinâmica”, afirmou.

No momento, o São Paulo briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está em quinto lugar, com 47 pontos, um a menos que o Flamengo, quarto colocado e que tem um jogo a menos. Assim, Julio Casares também falou sobre o desempenho do time e lembrou que o Tricolor sofreu com muitos problemas de lesão.