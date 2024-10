Ponte Preta x Botafogo-SP: escalações, onde assistir e arbitragem

Ponte Preta e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes estão lutando contra o rebaixamento para a Série C, e uma vitória em confronto direto pode fazer grande diferença para a permanência. Com o mesmo número de pontos (32), a Macaca está ocupando a 15ª posição na tabela, enquanto o Tricolor está em 16º lugar. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão em canal aberto pela TV Brasil, e também pelo pay-per-view Premiere.

Como chega a Ponte Preta

A Macaca está em uma situação preocupante na reta final da Série B. Afinal, dos últimos cinco jogos, venceu apenas um. Além disso, chega para o confronto com duas derrotas consecutivas – para o América-MG e para o líder Novorizontino. Na tabela, está ocupando a 15ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento. Para a partida, o técnico Nelsinho Baptista não poderá contar com Joílson, pois o zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Por outro lado, Gabriel Risso volta de suspensão para reforçar a equipe.