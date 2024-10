Pituca elogia defesa do Santos e pede foco no acesso: ‘Temos mais nove finais’

Afinal, o Peixe levou apenas 20 gols em 29 partidas disputadas. Já o Esmeraldino é o terceiro time que mais balançou a rede adversária, com 36 bolas na rede, atrás justamente do Santos (42 gols) e Ceará (46).

O Santos só volta a campo na próxima segunda-feira (7), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é contra o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, às 21h (de Brasília). O jogo vai colocar frente a frente a melhor defesa contra um dos melhores ataques da competição.

Um dos principais jogadores do elenco santista, o volante Diego Pituca ressaltou o bom trabalho feito pelo sistema defensivo do Peixe. O jogador, que disputou todos os jogos do time nesta Série B, pediu foco nas últimas nove partidas da temporada.

Jogo do primeiro turno salvou emprego do técnico do Santos

No primeiro turno, o Santos venceu por 2 a 0, em jogo que salvou a pele de Fábio Carille. Afinal, o treinador estava na corda bamba por conta de maus resultados.

Além de garantir o emprego do comandante, o triunfo serviu para engatar uma sequência de bons resultados. Isso porque foi a primeira de dez partidas sem derrotas que o Peixe engatou na Série B naquela ocasião. Dessa maneira, nos últimos 19 jogos, o Santos perdeu apenas para Avaí, em casa. No total, são dez vitórias e oito empates.

Em Goiânia, o último embate entre os dois times ocorreu na Série A do ano passado. Com gol de Furch, o Santos venceu por 1 a 0, em jogo da 33ª rodada. No entanto, a vitória acabou não sendo suficiente para a equipe se salvar e, juntamente com o próprio Goiás, caiu de divisão.