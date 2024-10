Olympique tropeça no lanterna do Francês

O Olympique decepcionou seus torcedores no Velódrome. Nesta sexta-feira (4), o clube de Marselha ficou no empate por 1 a 1 contra o Angers, lanterna do Campeonato Francês 2024/25, e desperdiçou a oportunidade de alcançar o topo da tabela. Em jogo marcado por duas expulsões no primeiro tempo, uma para cada lado, o placar só foi inaugurado na segunda etapa. Jonathan Rowe abriu o placar para os donos da casa, mas a vantagem durou pouco. Três minutos depois, Farid El Melali empatou para os visitantes com uma bela cobrança de falta.

Dessa maneira, PSG e Monaco podem ampliar a vantagem na parte de cima da tabela. Com o empate, o Marselha chega a 14 pontos, dois a menos que seus concorrentes diretos na briga pelo título, que ainda jogarão no fim de semana.

Apesar do resultado negativo, o começo de trabalho do técnico De Zerbi é bom. Ao todo, foram quatro vitórias, um empate e só uma derrota neste início de temporada no comando do Olympique.