Mirassol x Vila Nova: escalações, onde assistir e arbitragem

Com o acesso à Série A em disputa, Mirassol e Vila Nova se enfrentam neste sábado (5), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão quer voltar a vencer em casa para seguir firme na busca pela Série A em 2025. Com 47 pontos, está ocupando a quarta colocação na tabela. Com o mesmo objetivo, o Tigre se encontra na quinta posição, somando 46. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e também do Premiere.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Mirassol

Oscilando no campeonato, o Mira tem duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, empatou com o Sport por 0 a 0, e perdeu a chance de subir para a terceira colocação. Com isso, o time paulista segue na quarta posição, com 47 pontos. O atacante Dellatorre, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo passado, está suspenso e não poderá entrar em campo. Mas o técnico Mozart Santos poderá contar novamente com o meia Neto Moura, que cumpriu suspensão automática.